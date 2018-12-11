Fenerbahçe, Koeman'ı açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de haftayı 17. sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de, camianın Ersun Yanal beklentisi devam ederken UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava maçın Erwin Koeman ile çıkılacağı açıklandı.

Fenerbahçe ile görüştüğü ortaya çıkmasına ve alınan kötü sonuçlara rağmen sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada UEFA Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava maçına Koeman ile çıkılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinde, antrenman detayları yer alırken 'Teknik sorumlumuz Erwin Koeman ve bir futbolcumuz, 12 Aralık Çarşamba günü Stadion Antona Malatinsheko Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek' ifadelerine yer verildi.

ERSUN YANAL'IN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR ANCAK...

Fenerbahçe'de bir süredir Ersun Yanal sesleri yükselirken, yönetimden henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Semih Özsoy ve Ersun Yanal'ın bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sarı-lacivertli takımın, hafta sonu oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına Ersun Yanal ile çıkması bekleniyor.

(Sporx)