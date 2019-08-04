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Fenerbahçe, Kolarov ile 3 yıllığına anlaşma sağladı

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, transferde uzun süredir Kolarov için beklediği mutlu haberi aldı

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Fenerbahçe, İtalyan ekibi AS Roma'da forma giyen 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.
 
Ali Koç'la görüşecek
 
Sırp oyuncunun önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşeceği, daha sonrasında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan 3 yıllık imzayı atacağı ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.  (Ajansspor)

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