Fenerbahçe, Kolarov ile 3 yıllığına anlaşma sağladı

Fenerbahçe, İtalyan ekibi AS Roma'da forma giyen 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Ali Koç'la görüşecek

Sırp oyuncunun önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşeceği, daha sonrasında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan 3 yıllık imzayı atacağı ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. (Ajansspor)