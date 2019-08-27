Fenerbahçe, Kolarov'u beklerken İspanya'dan sambacı geliyor

Lige 2 galibiyetle başlayarak zirveye kurulan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Fransız stoper Adil Rami'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler transferde yeniden atağa kalktı.

Kolarov transferinde mutlu sona ulaşamayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek pozisyonunda Dirar görev alıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal tüm sezonun bu şekilde gitmeyeceğini ve bu yüzden kesinlikle bir sol bekin alınması gerektiğini dile getirdi.

Harekete geçen Fenerbahçe yönetimi aradığı sol beki İspanya'da buldu.

Kolarov defterini kesin olarak kapatan Fenerbahçe, Sevilla formasını giyen Brezilyalı Guilherme Arana'yı gündeme aldı.

Uzun süredir peşinde olduğu Alexandar Kolarov'u Roma'nın bırakmaması sonrası transferden kesin olarak vazgeçen Fenerbahçe'de rota İspanya'ya döndü... Sarı-Lacivertliler, Sevilla formasını giyen Guilherme Arana'yı gündemine aldı.

11 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçen sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Corinthians'tan Sevilla'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu 22 resmi maçta oynadı. Bu sezon Reguilon'un transferi sonrası gözden düşen Arana'yı kiralamak için girişimlerin başladığı öğrenildi.

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