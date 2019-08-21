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Fenerbahçe Kolarov'un alternatifini buldu

Fenerbahçe transferi yılan hikâyesine dönen Kolarov'u alamazsa alternatifi hazır. Borussia Dortmund'la bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Portekizli sol bek, sarı lacivertli kulübe yakın.

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Transfer sezonunun başından bu yana Kolarov'la yatıp Kolarov'la kalkan Fenerbahçe, B planını hazırladı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro ile anlaşma sağlandı. Portekiz Milli Takım forması da giyen oyuncu sarı lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Yönetim şimdi oyuncu ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Alman kulübü ile orta yolu bulmaya çalışıyor.
 
TRANSFERDE SON GÜN 2 EYLÜL
 
Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa imza 2 Eylül'de sona erecek ilk transfer dönemine yetişecek. Aksi halde Ocak ayındaki ikinci transfer döneminde imzalar atılacak. Fenerbahçe, Roma forması giyen Kolarov'la her konuda anlaşırken, kulübü Roma'nın bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.
 
Sırp yıldızın takımıyla oynadığı maçlarda attığı goller de transferin zora girmesinde etken oldu. Transferin biteceği 2 Eylül'e kadar iki oyuncudan biri sarı lacivertli formayı giyecek.
 
Guerreiro, geçen sezon Bundesliga'da 23 maça çıktı. 2 gol 6 asistle oynadı. Toplamda 32 resmi maçta 6 gol, 6 asist yaptı. Portekizli, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle dikakt çekmişti.
 
(Sabah)
 

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