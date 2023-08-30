Fenerbahçe, Konferans Ligi için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, grup aşaması için Twente deplasmanında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak. De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan maçta Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci (2) ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Kanarya, turu geçmesi durumunda Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.

AVRUPA'DA 260. MAÇ



Twente karşısında aldığı galibiyetle Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, bugüne kadar 259 kez boy gösterdi. Rakiplerine 104 kez de mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 346 kez havalandırırken, kalesinde ise 369 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇ



UEFA Konferans Ligi'nde 7 kez mücadele eden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı skorlarla (5-0, 4-0) yenerek saf dışı bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor ile mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk maçı 3-1, ikinci müsabakayı ise 3-0'lık skorla kazandı. Konferans Ligi'nde 24 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 8 gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLERDEN 7 MAÇTA 7 GALİBİYET



2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 2 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 7 müsabakada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

TWENTE İLE 4. RANDEVU



Hollanda temsilcisi ile ilk olarak 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan Fenerbahçe, bugüne kadar Twente ile 3 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2 galibiyet elde ederken, 1 maçta ise yenilgi yaşadı.

İTALYAN HAKEM FABİO MARESCA DÜDÜK ÇALACAK



Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak müsabakada İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Luca Massimi olacak.