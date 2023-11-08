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Spor

Fenerbahçe, Konferans Ligi maçı kamp kadrosunu duyurdu

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarın akşam mücadele edeceği Ludogorets maçının kamp kadrosunu duyurdu.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konferans Ligi maçı kamp kadrosunu duyurdu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, Bulgaristan kafilesinde yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.

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