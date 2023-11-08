Fenerbahçe, Konferans Ligi mesaisine hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena Stadı'nda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların koşu çalışmasıyla devam ettiği idman, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup şeklinde gerçekleştirilen 5'e 2 ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.