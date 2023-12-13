Fenerbahçe, Konferans Ligi mesaisine hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc dışında oyuncuların tamamının yer aldığı idman, koordinasyon hareketleriyle devam etti.
Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.