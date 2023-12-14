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Spor

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte tüm o ihtimaller

Fenerbahçe bu akşam saat 20.45'te Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'ye gruptan çıkması için galibiyet yetecek ancak liderlik için ihtimaller bir hayli karışık. İşte o ihtimaller...

14 Aralık 2023 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte tüm o ihtimaller
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek. Sarı lacivertliler son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda. Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Sarı lacivertlilere liderlik için hangi sonuçlar gerekli? İşte ihtimaller:

GALİBİYETTE TUR GARANTİ

Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava'yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.

BERABERE KALIRSA...

Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.

TRNAVA'YA YENİLİRSE....

Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.

NASIL LİDER ÇIKAR?

Kanarya'nın Ludogorets'le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava'yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.

F.BAHÇE YENER, DİĞER MAÇ BERABERE BİTERSE....

Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.

BULGARİSTAN'DA NORDSJAELLAND KAZANIRSA...

Eğer Bulgaristan'daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.

NORDSJAELLAND'IN 1 GOLLÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak. Şu anda Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.

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