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Fenerbahçe, Konoplyanka için bastırıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bild Gazetesi'ne göre Yevhen Konoplyanka ile anlaşmaya vardı ve Schalke ile de bonservis bedeli için masaya oturdu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için hemen her gün bir transfer iddiası gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp için günün en iddialı haberine Yevhen Konoplyanka için Alman Bild Gazetesi imza attı.
 
Bild'de yer alan habere göre; Schalke'nin transfer görüşmelerine izin verdiği Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe ile 3 milyon euro maaş üzerinden anlaşmaya vardı ve Schalke ile masaya oturdu.
 
Yevhen Konoplyanka'nın transferi için Sevilla'ya 12 milyon euro ödeyen Schalke'nin Ukraynalı futbolcunun transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini iddia eden Bild Gazetesi, Alman kulübünün bu tavrında yumuşama gösterebileceğinin de sinyallerini verdi. Gazeteye göre, Schalke talep ettiği bonservis bedelinde Fenerbahçe'nin istediği seviyelere (3 milyon euro) inmesi durumunda Yevhen Konoplyanka'nın gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceğinin altını çizdi.
 
EN İYİ MAAŞ, EN İYİ ORTAM, EN İYİ SÖZLEŞME
 
Schalke ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Yevhen Konoplyanka'nın Schalke'den yılda 4 milyon euro maaş aldığının vurgulandığı haberlerde Ukraynalı futbolcu için şu şekilde bir değerlendirme de yapıldı;
 
"UEFA kupalarında yer almayan Schalke bu sezon FFP'den dolayı bir sorun yaşamıyor ve bu nedenle de Yevhen Konoplyanka gibi yüksek maaşlı oyunculardan kurtulma gibi bir mecburiyeti yok. Konoplyanka da bu durumun farkında ve bir sezon daha takımda kalarak 4 milyon euro maaşını alabilir. Schalke, Konoplyanka'ya veda etmek istiyor ve açıkcası Ukraynalı futbolcunun hangi kulübe transfer olacağı ile de pek ilgilenilmiyor. Schalke, 12 milyon euro ödediği Ukraynalı futbolcudan en azından bir miktar bonservis bedeli kazanmak istiyor ancak bu durum sanılandan daha zor olacak"
 
"Konoplyanka 29 yaşında ve son dönemde ciddi bir form düşüşü yaşıyor, muhtemelen son kontratını yapacak. Bu sebeple Türkiye ile çok ciddi bağları olan menajer Fali Ramadan, Konoplyanka açısından en iyi opsiyonlrı değerlendiriyor; Çin ve Rusya şu an için bir opsiyon değil ancak Konoplyanka da yeni bir sözleşmeye imza atması durumunda bir önceki sözleşme şartlarında bir miktar düşüş olacağının farkında"
 
(Sporx)
 

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