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Fenerbahçe, Konya önünde seri peşinde! Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11'ler

Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı’nda 20.00’de başlayacak maçı kazanıp galibiyet sayısını ikiye çıkarmak istiyor.

  • Star Spor
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SAHASINDA Antalya’dan aldığı yenilgi sonrasında Denizlispor’u deplasmanda devirip moral bulan Fenerbahçe bugün Ülker Stadı’nda 20.00’de Konyaspor’u ağırlayacak. Sarı-Lacivertliler eski hocası Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Yeşil-Beyazlılar’ı yenip galibiyet serisini 2’ye çıkarmayı ve zirve yürüyüşünü devam ettirmeyi planlıyor. Ali Şansalan’ın yöneteceği maçı beIN Sports1 verecek. Kanarya’nın 14, konuk takımın ise 12 puanı var. Fenerbahçe 36 maçın 29’unu kazandı sadece 4’ünü kaybetti. İstanbul’da da 18 maçın 16’sını kazanmayı başardı.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Deniz, Vedat

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Shengella, Milosevic, Miya

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