Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Arabamcom Konyaspor yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelmesi planlanıyordu.

Ancak karşılaşma Konyaspor kafilesinin İstanbul'a gelememesi nedeniyle ertelendi.

Kafileyi taşıyan uçak hava koşulları nedeniyle henüz kalkış yapamadı.

Karşılaşmanın 7 Şubat Salı günün oynanması için görüşmeler sürüyor.

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza; "Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul'a uçağımız kalkmadı. 20:00'den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadelenin yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.