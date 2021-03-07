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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Luiz Gustavo...

Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu duyuruldu.

AA07 Mart 2021 Pazar 16:46 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 16:46
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde 5 maçtır forma giyemeyen Luiz Gustavo da Konyaspor maçının kafilesine dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Konya kafilesinde şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

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