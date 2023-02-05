Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptıktan sonra Konyaspor maçının taktiğini çalıştı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kendi tesislerinde kampa girdi.