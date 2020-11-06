Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi değişti! Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

06 Kasım 2020 Cuma 11:33 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 11:33

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? İşte detaylar.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı Spor Toto Süper Lig 07 Kasım 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE KONYASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ücretli yayın platformu beiSport'tan yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Milan-Sparta Prag maçını yöneten Özkahya dışında yardımcıları Kerem Ersoy ile Cem Satman'ın da Covid-19'a yakalandıkları öğrenildi.

Merkez Hakem Komitesi, bugün Özkahya'nın yerine yeni bir atama yapacak ve hakemi teste gönderecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve üst üste son 4 maçını kazanan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi.