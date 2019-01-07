Fenerbahçe, Kopenhag’da oynayan Robert Skov’u gündemine aldı

Danimarka Ligi’nde bu sezon 18 maçta görev yapan ve 18 gol atıp, 4 asistle oynayan 22 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler zemin yoklamaya başladı. Kopenhag’ın 5 milyon euro bonservis bedeli istediği oyuncu için Kanarya’nın 3 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bonus önereceği belirtildi.