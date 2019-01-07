Fenerbahçe, Kopenhag’da oynayan Robert Skov’u gündemine aldı
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin hücum gücünü artırmak için gündemine Kopenhag’da oynayan Robert Skov’u aldığı öğrenildi.
- StarSpor
Danimarka Ligi’nde bu sezon 18 maçta görev yapan ve 18 gol atıp, 4 asistle oynayan 22 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler zemin yoklamaya başladı. Kopenhag’ın 5 milyon euro bonservis bedeli istediği oyuncu için Kanarya’nın 3 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bonus önereceği belirtildi.
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