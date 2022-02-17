Fenerbahçe koşu mesafesinde 120 kilometreyi geçti

DHA 17 Şubat 2022 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:03

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında GZT Giresunspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşma boyunca sergilediği istekli futbol ile dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, maç boyunca ciddi bir koşu mesafesi de kaydetti. 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un hazırladığı raporlara göre sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında kat ettiği 120.58 kilometre ile 25'inci haftanın en çok mesafe kat eten takımı oldu. Bu alanda Fenerbahçe'yi 119.1 kilometre ile Adana Demirspor, 118.9 kilometre ile Giresunspor, 117.85 kilometre ile Kasımpaşa ve 116.75 kilometre ile Medipol Başakşehir takip etti.

POZİSYONA GÖRE HAFTANIN EN ÇOK KOŞAN OYUNCULARI LİSTESİNDE 2 FENERBAHÇELİ

Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından pozisyona göre en çok koşan oyuncular listesi de belli oldu. Bu alanda listeye iki Fenerbahçeli oyuncu seçildi. Ferdi Kadıoğlu kat ettiği 11.35 kilometre, Mert Hakan Yandaş ise 12.11 kilometre ile listede yer alan isimler oldu. Haftanın en çok mesafe kat eden ismi ise 12.58 kilometre ile Giresunspor'un yeni transferi Chiquinho oldu. Comparisonator verilerine göre oluşturulan haftanın en çok mesafe kat eden oyuncu listesi şu şekilde;

Jonas Svensson (12.33 km), Samet Akaydın (11.36 kilometre), Tayyip Sanuç (11.65 kilometre), Ferdi Kadıoğlu (11.35 kilometre), Berkan Kutlu (12.18 kilometre), Mert Hakan Yandaş (12.11 kilometre), Ayoub El Kaabi (11.71 kilometre), Chiquinho (12.58 kilometre), Fabio Borini (11.98 kilometre), Stefano Okaka (10.71 kilometre)

SARI-LACİVERTLİ TAKIM OFANSİF VERİLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertli takım, GZT Giresunspor karşısında sadece mesafe kat etme alanında değil, ofansif anlamda birçok veride de yakaladığı rakamlar ile dikkat çekti. Fenerbahçe, atak aksiyonu, ofansif 1-1 ve rakip 3'üncü bölgede pas gibi birçok alanda bu sezon oynadığı maçlar değerlendirildiğinde verilerinin üzerine çıktı. Giresunspor karşılaşmasında 76 atak organizasyonunda bulunan Fenerbahçe, 33 başarılı atak organizasyonu gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin atak organizasyonunda sezon ortalaması 56.4, başarılı atak organizasyonunda ise 26.0 olarak göze çarpıyor.

Giresunspor maçında 106 ofansif birebir gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bunların 55 tanesinde başarılı oldu. Bu parametrelerde ise Fenerbahçe'nin sezon ortalamaları sırasıyla 78.5 ve 37.1 olarak dikkat çekiyor. Son olarak rakip 3'üncü bölgede pas ve başarılı pas parametrelerinde de Fenerbahçe, sezon ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Giresunspor karşısında rakip 3'üncü bölgede 189 pas gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bunların 137 tanesinde başarılı oldu. Sarı-lacivertli ekibin bu alanlarda ise sezon ortalaması, sırasıyla 177.6 ve 127.4 olarak oluştu.