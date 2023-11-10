Fenerbahçe, kritik deplasmana hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ludogorets ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.