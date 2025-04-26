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Spor

Fenerbahçe kritik Gaziantep deplasmanında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren F.Bahçe, 33. haftada Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Akşam26 Nisan 2025 Cumartesi 08:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe kritik Gaziantep deplasmanında
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F.Bahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Son olarak evinde Kayserispor'la berabere kalan F.Bahçe, lider G.Saray'ın 5 puan gerisine düştü.

Kanarya'da rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş yok. Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat da karşılaşmanın kadrosuna yazılmadı. Fred, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, maçta kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak. İki ekip arasında geçen 11 maçın 9'unu F.Bahçe, 2'sini Güneydoğu temsilcisi kazandı. G.Antep'te teknik direktör Selçuk inan cezalı. Okereke ve Kozlowski de aynı sebeple sahada olmayacak.

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