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Spor

Fenerbahçe kritik maç için Trabzon'da

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için Trabzon'a geldi.

AA23 Aralık 2022 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe kritik maç için Trabzon'da
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi.

İstanbul'da maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na indi.

Kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Teknik direktör Jorge Jesus'a çiçek takdim eden taraftarlar, Jesus ve futbolculara forma imzalattı.

Otobüsle havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Akçaabat ilçesindeki kalacakları otele hareket etti.

Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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