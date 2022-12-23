Fenerbahçe kritik maç için Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi.

İstanbul'da maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na indi.

Kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Teknik direktör Jorge Jesus'a çiçek takdim eden taraftarlar, Jesus ve futbolculara forma imzalattı.

Otobüsle havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Akçaabat ilçesindeki kalacakları otele hareket etti.

Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.