Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında 28 kupa sergilendi

Fenerbahçe'de yılın ikinci yüksek divan kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı salonundaki konuşma kürsüsünün önünde Fenerbahçe'nin tarihi boyunca futbolda kazandığı şampiyonluk kupaları sergilendi. Sergide, Fenerbahçe'nin tescillenmesini istediği, ligin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1959'dan önceki lig mücadelelerinde kazanılmış 9 şampiyonluk kupası da yer aldı. Bu 9 kupanın yanı sıra 1959 sonrası alınan 19 kupanın sergilendiği alan, üyeler tarafından ilgiyle karşılandı.



Toplantıda konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarca açılan ve eleştiri konusu olan pankartla ilgili, kulübün simgesinin gafiller tarafından bir tüfek namlusu ucuna yerleştirilerek takım otobüsü kurşunlamasının azmettiricilerinin işaret edildiğini savundu.



- "2010-2011 KUPAMIZ BURADADIR"

Dündar, şöyle konuştu:

"2010-2011 kupamız buradadır. Kupamız hain FETÖ'nün kumpasına uğramış takımına moral vermek için, 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası'na varan Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen ve dağılmak yerine birbirlerine kenetlenen futbolcularımızın emeklerindedir, gözyaşlarındadır. Mesleğini bırakmayı bile göze alan Aykut Kocaman'a seslenerek, 'Durum o kadar kötü ki gelmem gerektiğini hissettim' diyen engelli kardeşimiz Halil Taşkın'ın yüreğindedir. Takım otobüsü camındaki kurşun izlerindedir. Kupamız, 'Memleket elden gidiyor' diyerek zindanların kör karanlıklarından FETÖ'ye karşı en büyük direnişi başlatan efsanevi başkan Aziz Yıldırım'ın Metris duvarlarına bıraktığı silinmez izlerdedir. Kupamız kumpasın ilk gününden sonuna kadar eğilip bükülmeyen, göğsünü camiasına ve tutsak yol arkadaşlarına siper eden, Fenerbahçe geleceğinin en büyük başkanı olmasını dilediğimiz Sayın Ali Koç'un dik duruşundadır. 2011 kupamız, bir ve bütün olmayı tüm dünyaya gösteren kadın taraftarımızdadır. Kupamız, armamıza 5 yıldızı koymamızı sağlayacak şanlı şampiyonluk kupasıyla birlikte buradadır. Bunlar sadece kupa değil zindanlardan taşan birer şeref madalyasıdır."



Fenerbahçe Kulübünün, son dönemdeki çirkin saldırılara karşı kulübün 3 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü ve cesur duruşunu yeniden sergilediğini aktaran Dündar, taraftar, dernekler ve avukatların harekete geçerek genlerindeki 3 Temmuz ruhunu yeniden canlandırdığını dile getirdi. Dündar, "Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, büyük Fenerbahçe'mizin çıkarları doğrultusunda Sayın Başkan Ali Koç ve yönetimiyle uyum içinde çalışacak, yönetimimizin yanında duracak, camiamızın saldırılardan güçlenerek çıkması için elinden geleni ardına koymayacak." ifadelerini kullandı.



Dündar'ın konuşmasının ardından vefat eden ve kurula yeni katılan üyelerin ad ve soyadları okundu.



Toplantı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın faaliyet raporu konuşmasıyla devam etti.

- FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından, 28 kupanın yer aldığı kürsüyü gösteren fotoğraf paylaşıldı.



Paylaşımda, "1959 öncesi şampiyonluklarımızı temsil eden kupalar bugün Yüksek Divan Kurulu üyelerimizle buluştu. Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'dür!" ifadeleri kullanıldı.

