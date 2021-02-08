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Spor

Fenerbahçe, kupa maçına 3 eksikle çıkacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:11
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

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