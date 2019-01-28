Fenerbahçe, Leroy Fer'i gündemine aldı

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler orta sahayı İngiltere'de buldu. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer ile ilgileniyor.

Ancak Swansea City, 29 yaşındaki oyuncuyu bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe, Leroy fer için Swansea City ile görüşmelerine devam ederken Hollandalı yıldız oyuncunun da transfere sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

Hollandalı orta saha oyuncusu bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada 1 gol atarken 5 asist yaptı.

(Akşam)