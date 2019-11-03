KANARYA bu akşam Kayserispor ile 19.00’da liderlik maçına çıkacak. Arda Kardeşler’in yöneteceği mücadele beIN Sport 1’den ekrana gelecek. Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, galip geldiği takdirde zirveye yerleşecek. Fener’de sakatlar Rami ve Kruse arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kayseri’de de sakat Alpay forma giymeyecek. Fener ile Kayseri ligde daha önce 46 kez birbirlerine rakip oldu. Kanarya rakibine galibiyet sayısında 28- 8, gollerde ise 103-48 üstünlük sağladı. Bu arada FB TV’de dün sabah 1952 yılında doğan eski başkan Aziz Yıldırım’ın yaşgünü kutlandı.

MUHTEMEL 11’LER:

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Muriç