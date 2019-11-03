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Fenerbahçe liderlik maçında! Kayserispor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Ligde son iki maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Sarı-Lacivertli takım, bugün Kayseri deplasmanında da 3 puan peşinde olacak. Kanarya rakibini yendiği takdirde liderlik koltuğuna oturacak.

  • Star Spor
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KANARYA bu akşam Kayserispor ile 19.00’da liderlik maçına çıkacak. Arda Kardeşler’in yöneteceği mücadele beIN Sport 1’den ekrana gelecek. Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, galip geldiği takdirde zirveye yerleşecek. Fener’de sakatlar Rami ve Kruse arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kayseri’de de sakat Alpay forma giymeyecek. Fener ile Kayseri ligde daha önce 46 kez birbirlerine rakip oldu. Kanarya rakibine galibiyet sayısında 28- 8, gollerde ise 103-48 üstünlük sağladı. Bu arada FB TV’de dün sabah 1952 yılında doğan eski başkan Aziz Yıldırım’ın yaşgünü kutlandı.

MUHTEMEL 11’LER:

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Muriç

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