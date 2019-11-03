Fenerbahçe liderlik maçında! Kayserispor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
Ligde son iki maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Sarı-Lacivertli takım, bugün Kayseri deplasmanında da 3 puan peşinde olacak. Kanarya rakibini yendiği takdirde liderlik koltuğuna oturacak.
- Star Spor
KANARYA bu akşam Kayserispor ile 19.00’da liderlik maçına çıkacak. Arda Kardeşler’in yöneteceği mücadele beIN Sport 1’den ekrana gelecek. Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, galip geldiği takdirde zirveye yerleşecek. Fener’de sakatlar Rami ve Kruse arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kayseri’de de sakat Alpay forma giymeyecek. Fener ile Kayseri ligde daha önce 46 kez birbirlerine rakip oldu. Kanarya rakibine galibiyet sayısında 28- 8, gollerde ise 103-48 üstünlük sağladı. Bu arada FB TV’de dün sabah 1952 yılında doğan eski başkan Aziz Yıldırım’ın yaşgünü kutlandı.
MUHTEMEL 11’LER:
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Muriç
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.