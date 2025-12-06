İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe, ligde 6. kez puan kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki 6. beraberliğini aldı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 22:34
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve 81. dakikada kalesinde golü gördü. Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti. Fenerbahçe, bu sezon evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi.

Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de Konyaspor ile karşılaşacak.

Son 5 maçta kalesini gole kapatamadı

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi.

