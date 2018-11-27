Fenerbahçe Lille'den bu sefer de Xeka'yı istedi
Fenerbahçe'de 9 maçta sadece 1 asist yapabilen Benzia'nın Ocak'ta Lille'e geri gönderileceği ileri sürüldü. Cezayirli oyuncunun yerine ise Lille'de forma giyen Xeka'nın gündeme alındığı öğrenildi.
Fenerbahçe bir yandan hoca arayışlarına tekrar start verirken diğer taraftan da devre arası yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
Defans, orta saha ve kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı son ismin ise Lille'in Portekizli oyuncusu Xeka olduğu bildirildi.
İddialara göre Comolli'nin 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda ilk pazarlıkları yaptığı bildirildi. Görüşmenin net detayları ile ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, bu transferin Benzia'nın yerine yapılacağı kaydedildi.
Sezon başında yine Lille'den kiralanan ve sadece 9 maç forma giydiği Fenerbahçe'de 1 asist yapabilen Benzia'nın devre arasında Fransız ekibine geri gönderileceği iddia edildi.
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