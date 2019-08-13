30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5913
  • 6,2628
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Liverpool’dan ayrılan Daniel Sturridge için girişimlere başladı

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Liverpool’dan ayrılan Daniel Sturridge için girişimlere başladı. Trabzonspor’un maaş konusunda anlaşamadığı 29 yaşındaki golcüyle yıllık 3.5 milyon euro net ücret önerildiği belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FALCAO FORVETE YÖNELTTİ
 
Oynadığı hazırlık maçlarında büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor. Sarı-Lacivertliler, önceliği savunma ve orta sahaya verse de Galatasaray’ın Radamel Falcao’yu imza aşamasına getirmesinin ardından forvet için de girişimlere başladı. Hedefteki isim, geçtiğimiz ay Trabzonspor’un da gündemine gelen İngiliz yıldız Daniel Sturridge… Sportif Direktör Damien Comolli, boşta olan Sturridge’in menajeriyle masaya oturdu.
 
SAĞLIK RAPORLARI İNCELENECEK
 
29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti… İngiliz yıldıza yıllık 3.5 milyon euro net ücret öneren F.Bahçe, gelecek yanıtı beklemeye başladı. Avrupa’dan istediği teklifleri alamayan Sturridge’in de Sarı-Lacivertliler’e sıcak bakabileceği kaydedildi. Bayramdan sonra taraflar yeniden bir araya gelecek ve transfer resmiyet kazanacak. İngiliz golcünün sağlık raporları da bu süreç içerisinde incelenecek.
 
ALTERNATİFİ AHMED MUSA
 
DANİEL Sturridge’de bir sorun çıkması halinde ise alternatif de belli; Ahmed Musa… Geçen sezon Leicester City’den 16 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al Nasr’a transfer olan Nijeryalı oyuncu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatınca yönetim tarafından satış listesine konuldu. Piyasa değer 12 milyon euro olan 26 yaşındaki golcü için ise Garry Rodrigues’te olduğu gibi satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunulacak.  (Güneş spor- Şafak Gözmen)

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Metina'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Metina'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAK'ın yeni sistemi İslam dünyasına İstabul'dan tanıtılacak

HAK'ın yeni sistemi İslam dünyasına İstabul'dan tanıtılacak

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Norveç'teki cami saldırısı, iki ülkeyi birbirine düşürdü

Norveç'teki cami saldırısı, iki ülkeyi birbirine düşürdü

Doğum oranı düşüyor, Türkiye yaşlanıyor

Doğum oranı düşüyor, Türkiye yaşlanıyor

İş adamının kızına Çin işi miras kumpası

İş adamının kızına Çin işi miras kumpası
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Koruma altına alındılar! Gizemleri araştırılıyor

Koruma altına alındılar! Gizemleri araştırılıyor

Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladılar

Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA