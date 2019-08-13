Fenerbahçe, Liverpool’dan ayrılan Daniel Sturridge için girişimlere başladı

FALCAO FORVETE YÖNELTTİ

Oynadığı hazırlık maçlarında büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor. Sarı-Lacivertliler, önceliği savunma ve orta sahaya verse de Galatasaray’ın Radamel Falcao’yu imza aşamasına getirmesinin ardından forvet için de girişimlere başladı. Hedefteki isim, geçtiğimiz ay Trabzonspor’un da gündemine gelen İngiliz yıldız Daniel Sturridge… Sportif Direktör Damien Comolli, boşta olan Sturridge’in menajeriyle masaya oturdu.

SAĞLIK RAPORLARI İNCELENECEK

29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti… İngiliz yıldıza yıllık 3.5 milyon euro net ücret öneren F.Bahçe, gelecek yanıtı beklemeye başladı. Avrupa’dan istediği teklifleri alamayan Sturridge’in de Sarı-Lacivertliler’e sıcak bakabileceği kaydedildi. Bayramdan sonra taraflar yeniden bir araya gelecek ve transfer resmiyet kazanacak. İngiliz golcünün sağlık raporları da bu süreç içerisinde incelenecek.

ALTERNATİFİ AHMED MUSA

DANİEL Sturridge’de bir sorun çıkması halinde ise alternatif de belli; Ahmed Musa… Geçen sezon Leicester City’den 16 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al Nasr’a transfer olan Nijeryalı oyuncu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatınca yönetim tarafından satış listesine konuldu. Piyasa değer 12 milyon euro olan 26 yaşındaki golcü için ise Garry Rodrigues’te olduğu gibi satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunulacak. (Güneş spor- Şafak Gözmen)