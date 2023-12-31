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Spor

Fenerbahçe, Luan Peres'in biletini kesti

Fenerbahçe kadrosuna katmayı planladığı isimleri netleştirirken bir yandan da gidecek isimleri belirledi. Sarı lacivertli ekip Luan Peres'in menajerine haber göndererek oyuncusuna takım bulmasını istedi.

31 Aralık 2023 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Luan Peres'in biletini kesti
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi öncesi operasyonlar sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

LUAN PERES YOLCU

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres takımda istenmiyor.

'KULÜP BUL' TALİMATI

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeriyle görüştü ve 'kulüp bul' talimatı verdi. Ancak sakatlandığı için ameliyat olan ve geri dönüşü bilinmeyen Peres'e talip de yok.

SEZON PERFORMANSI

Uzun süredir sakat olan Brezilyalı futbolcu, bu sezon çıktığı 3 maçta 270 dakika süre aldı. Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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