Fenerbahçe Lucescu'yu açıklayacak

09 Mart 2020 Pazartesi 23:38 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 23:38

İkinci yarıda çok kötü bir performans gösteren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe teknik direktörlüğü için yerli ve yabancı birçok isim gündeme gelmişti. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Lucescu ile görüşme yaptı. Sarı lacivertli yönetim tamamen Lucescu üzerine yoğunlaşmış durumda. Konyaspor maçından sonra Lucescu'yu açıklayacaklarını düşünüyorum. Lucescu da Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

