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Spor

Fenerbahçe-Lugano maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile evinde oynayacağı rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Robert Jones yönetecek.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Lugano maçının hakemi belli oldu
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 2. eleme turu rövanşın evinde oynayacağı Lugano maçının hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı ilk maçın ardından 30 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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