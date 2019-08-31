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Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde sona geldi

Fransız basını, Brezilyalı orta saha oyuncusunun F.Bahçe’ye çok yakın olduğunu öne sürdü. Marsilya’ya 6 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli verilecek.

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F.BAHÇE, teknik direktör Ersun Yanal’ın önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya’da transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden hareketlilik başladı. Fransız basını, uzun süredir Sarı-Lacivertliler’in gündeminde olan Luiz Gustavo transferinde sona geldiğini iddia etti. L’Equipe başta olmak üzere birçok Fransız kaynağın duyurduğu habere göre; Fenerbahçe, Luiz Gastova ile anlaşmaya vardı. Marsilya’nın Brezilyalı futbolcu için 6 milyon euroluk teklifi reddettiği belirtilirken Fenerbahçe’nin, Fransız kulübünün istediği miktara yaklaştığı da vurgulandı.
 
MARSİLYA YERİNİ DOLDURACAK
 
Sarı-Lacivertliler’in 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık yaklaşık 4 milyon euroluk maaş vereceği belirtildi. Haberde Marsilya’lı bir yöneticinin, “Çok uzak değiliz, hala bazı detaylar var” şeklindeki açıklamasına da yer verildi. Brezilyalı oyuncu da F.Bahçe formasını giymek istiyor. Gustavo, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Başkan Ali Koç, Yanal’ın isteğini yerine getirmek için büyük çaba gösterdi. Koç’un bizzat yaptığı görüşmeler bu transferde etkili oldu.
 
3 LİG MAÇINDA DA OYNADI
 
Kariyerine CRB takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu sırasıyla Hoffenheim, Corinthians, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giydi. Brezilya Milli Takımı’nda da 40 kez görev alan Luiz Gustavo’nun Marsilya ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Bu sezon 3 lig maçında da görev alan Brezilyalı oyuncu, 189 dakika sahada kaldı. Gustova bu süre içinde takımına skor olarak takımına bir katkı sağlayamadı. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon ise 38 maçta 4 gol atma başarısı göstermişti.
 
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