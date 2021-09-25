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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Hatayspor'da 3 futbolcunun durumu belirsiz

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Hatayspor'da, sakatlıkları süren Falette, Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:35
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.

Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

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