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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Union SG'da stoper krizi

Bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Union Saint Gilloise kritik maç öncesi savunma hattında sorun yaşıyor.

7 Mart 2024 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçı öncesi Union SG'da stoper krizi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek Union Saint Gilloise, karşılaşma öncesi savunma hattında ciddi bir sorun yaşıyor.

Üç stoper ile oynayan Belçika ekibinde stoperler Kevin Mac Allister ve Fedde Leysen'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak olması, teknik direktör Blessin'i zor duruma düşürdü.

STOPERİ KALMADI

Kevin Mac Allister, 28 Şubat'ta Club Brugge ile oynanan kupa maçının 20. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkarıldı. Leysen ise uzun bir süredir omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle sahaya çıkamıyor.

İKİ YILDIZ SINIRDA

Ross Sykes, Christian Burgess ve Koki Machida üçlüsüyle maça çıkacak olan Blessin'in yedek kulübesinde herhangi bir stoper oyuncusu kalmayacak.

Öte yandan as stoperlerden Christian Burgess ve takımın yıldız oyuncusu Muhammed Amoura'nın da sarı kart sınırında olması, Belçika ekibinde endişe yarattı.

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