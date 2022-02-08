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Spor

Fenerbahçe maçına saatler kala Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası

Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

IHA8 Şubat 2022 Salı 15:17 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 15:17
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Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha koronavirüs salgınına yakalandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha korona virüs salgınına yakalandı. Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın koronavirüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

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