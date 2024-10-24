Fenerbahçe, Manchester United ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.