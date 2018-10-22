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Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Ankaragücü pas çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.     

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve dar alanda minyatür kale maçla tamamladı.     

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Thibault Moulin ve Thomas Heurtaux katılmazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.     

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.  

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