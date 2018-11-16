Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor kuvvet çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili futbolcular, idmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.