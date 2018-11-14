Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor pas çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanında futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
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