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Spor

Fenerbahçe, Manchester United'a hazır

Yarın sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Manchester United'a hazır
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık olarak yapılan idmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde katılmadı.

Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la kısa bir görüşme yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti.

5'e 2 top kapma idmanı yapan futbolcular, basına kapalı bölümde Manchester United maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Manchester United müsabakası yarın saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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