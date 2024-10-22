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Spor

Fenerbahçe, Manchester United'a hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz takımı Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA22 Ekim 2024 Salı 15:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Manchester United'a hazırlanıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Fenerbahçe, Manchester United maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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