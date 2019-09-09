Transfer döneminde özellikle Fenerbahçe’nin yakından takip ettiği Marcos Rojo’nun iki gün önce yaptığı ayrılık açıklaması sarı lacivertli kulübü yeniden harekete geçirdi.

ROJO YUMUŞADI!

‘M.United’dan ayrılmaya çalışacağım’ ifadelerini kullanan ve transferi için Avrupa kulüplerine açık kapı bırakan yıldız futbolcunun Ocak ayında yeni bir takıma gitmesi beklenirken, sol ayaklı bir stoper arayan Fenerbahçe’nin Rojo için Aston Villa ile yarış halinde olacağı belirtildi. Premier Lig’de oynanan 4 maçta da kadroya alınmayan ve hocası Solskajer tarafından kesinlikle düşünülmeyen Rojo’nun Süper Lig’e gelmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Ersun Yanal’ın Ocak’a kadar Adil Rami – Zanka ikilisiyle, Ocak’tan sonra ise Zanka – Rojo veya Rami – Rojo tandemiyle yola devam edeceği vurgulandı.

ALİ KOÇ ÖZEL OLARAK İLGİLENECEK

Yaklaşık 1,5 ay Kolarov transferiyle yatıp kalkmasına rağmen Sırp oyuncuyu renklerine bağlayamayan Fenerbahçe, Rojo’yla sol stoper sorununa nokta koymak isterken, Başkan Ali Koç’un tıpkı Luiz Gustavo’da olduğu gibi Arjantinli futbolcuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi. 2014’ten beri ‘Kırmızı Şeytanların’ forması giyen Rojo 59 kez milli takıma seçildi.