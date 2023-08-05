Fenerbahçe, Maribor mesaisine devam etti

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe Futbol A Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.