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Spor

Fenerbahçe, Maribor mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Maribor mesaisine devam etti
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Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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