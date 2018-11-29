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Fenerbahçe Mariusz Sordyl ile anlaştı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Polonyalı Mariusz Sordyl getirildi.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 49  yaşındaki Sordyl'in erkek voleybol takımının yeni başantrenörü olduğu ifade  edildi.

Açıklamada, Sordyl'in 12 yıllık başantrenörlük kariyerinde Polonya,  Romanya, Katar ve Türkiye'de görev yaptığı aktarıldı. Kulüp kariyerinin yanı sıra  Romanya Erkek Milli Takımı'nı da çalıştıran Polonyalı başantrenörün, son olarak  Jeopark Kula Belediyespor'da görev aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Veljko Basic ile  yollar ayrılmıştı.

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