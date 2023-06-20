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Spor

Fenerbahçe masaya oturdu! İsmail Kartal sürprizi

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç yerli teknik direktör ile yola devam etmeyi planladıklarını açıklamıştı. Son olarak Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İşte detaylar...

20 Haziran 2023 Salı 22:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe masaya oturdu! İsmail Kartal sürprizi
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Jorge Jesus'un ardından yeni teknik adamını arayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe, takımı geçen sezon da çalıştıran İsmail Kartal ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

KARTAL İLE İLK GÖRÜŞME

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli takımın, Kartal ile pazartesi günü kulüp binasında görüşme yaptığı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de diğer adayların Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın olduğu vurgulandı. Bu isimler arasından Sergen Yalçın'ın oldukça düşük bir ihtimal olduğu aktarıldı.

CUMA GÜNÜNE KADAR NETLİK KAZANABİLİR

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.

Geçen sezon Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. 62 yaşındaki teknik adam, 2014-2015 sezoununu da Fenerbahçe'de geçirmişti.

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