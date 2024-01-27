Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferlerini tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattı için harekete geçiyor.

Sırp basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Partizan forması giyen Matheus Saldanha'dan vazgeçmedi.

FARK 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için teklifinin 8 milyon euro olduğu, Partizan'ın ise 10 milyon euro istediği belirtildi.

SELAHATTİN BAKİ BELGRAD'A GİDİYOR

Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki'nin, yüz yüze görüşmelerde bulunmak için Belgrad'a gidebileceği aktarıldı.

Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Saldanha, bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.