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Spor

Fenerbahçe Medicana evinde istediğini alamadı

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında sahasında Almanya'nın Helios Grizzlys ekibini konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 22:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana evinde istediğini alamadı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'e 3-1 yenildi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 3. kez mağlup olurken, Alman ekibi ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Dejan Rrogic (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic, Ngapeth, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Karyagin)

Helios Grizzlys: Baxpöhler, Roling, Champlin, Sinfromo, Ahyi, Rura (Hatch, Mantha, Wagner)

Setler: 30-28, 23-25, 25-27, 21-25

Süre: 125 dakika (30, 29, 37, 29)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Helios Grizzlys
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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