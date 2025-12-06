Fenerbahçe Medicana, Gaziantep'ten galibiyetle döndü

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Fatih Yayla, Ozan Sarıkaya
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, İvgen Deniz (Muhammet Ertuğrul, Onur Ulaş Topbaşlı)
Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Adis Lagumdzija, Ngapeth, Drzyzga, Mert Matiç, Burutay Subaşı (Mustafa Cengiz, Franca, Galvez, Halit Kurtuluş, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 19-25, 25-21, 20-25 14-25
Süre: 110 dakika (25, 27, 35, 23)