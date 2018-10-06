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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı yapıldı.     

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.     

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak.

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