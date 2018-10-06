Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı yapıldı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak.