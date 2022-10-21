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Spor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 11.hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma iki takım arasındaki 29. randevu olacak.

AA21 Ekim 2022 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

- Tedavileri süren 3 oyuncu yarın oynayamayacak

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

- İki takım arasında 29. randevu

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

- Fenerbahçe evinde daha üstün

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

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