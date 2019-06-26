Fenerbahçe, Mehmet Topal'la yollarını ayırdı
Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
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